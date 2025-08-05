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Стала известна сетка «Мастерса» в Цинциннати, где сыграют Рублёв, Хачанов, Медведев

Сегодня, 5 августа, прошла жеребьёвка хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке соревнований заявлено четыре российских теннисиста — Андрей Рублёв (девятый номер посева), Даниил Медведев (12), Карен Хачанов (14) и Роман Сафиуллин.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати (США). Стартовые матчи российских теннисистов:

2-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 9) — Лёнер Тьен (США)/победитель квалификации;

2-й круг: Даниил Медведев (Россия, 12) — Адам Уолтон (Австралия)/победитель квалификации;

2-й круг: Карен Хачанов (Россия, 14) — Себастьян Офнер (Австрия)/победитель квалификации;

1-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили).

Другие стартовые матчи:

Янник Синнер (Италия, 1) — победитель квалификации/Вит Коприва (Чехия);

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Маттия Беллуччи (Италия)/Дамир Джумхур (Босиния и Герцеговина);

Александр Зверев (Германия, 3) — Гаэль Монфис (Франция)/Нишеш Басаваредди (США, WC);

Тейлор Фриц (США, 4) — Борна Чорич (Хорватия)/Кристофер О'Коннелл (Австралия);

Бен Шелтон (США, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина)/Кей Нисикори (Япония);

Алекс де Минор (Австралия, 6) — Уго Дельен (Боливия)/Райлли Опелка (США);

Хольгер Руне (Дания, 7) — Роман Сафиуллин (Россия)/Алехандро Табило (Чили);

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Бенжамен Бонзи (Франция)/Маттео Арнальди (Италия).

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион турнира.