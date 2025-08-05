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Стала известна сетка «Мастерса» в Цинциннати, где сыграют Рублёв, Хачанов, Медведев

Стала известна сетка «Мастерса» в Цинциннати, где сыграют Рублёв, Хачанов, Медведев
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Сегодня, 5 августа, прошла жеребьёвка хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В основной сетке соревнований заявлено четыре российских теннисиста — Андрей Рублёв (девятый номер посева), Даниил Медведев (12), Карен Хачанов (14) и Роман Сафиуллин.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати (США). Стартовые матчи российских теннисистов:

  • 2-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 9) — Лёнер Тьен (США)/победитель квалификации;
  • 2-й круг: Даниил Медведев (Россия, 12) — Адам Уолтон (Австралия)/победитель квалификации;
  • 2-й круг: Карен Хачанов (Россия, 14) — Себастьян Офнер (Австрия)/победитель квалификации;
  • 1-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили).

Другие стартовые матчи:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — победитель квалификации/Вит Коприва (Чехия);
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) — Маттия Беллуччи (Италия)/Дамир Джумхур (Босиния и Герцеговина);
  • Александр Зверев (Германия, 3) — Гаэль Монфис (Франция)/Нишеш Басаваредди (США, WC);
  • Тейлор Фриц (США, 4) — Борна Чорич (Хорватия)/Кристофер О'Коннелл (Австралия);
  • Бен Шелтон (США, 5) — Камило Уго Карабельи (Аргентина)/Кей Нисикори (Япония);
  • Алекс де Минор (Австралия, 6) — Уго Дельен (Боливия)/Райлли Опелка (США);
  • Хольгер Руне (Дания, 7) — Роман Сафиуллин (Россия)/Алехандро Табило (Чили);
  • Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Бенжамен Бонзи (Франция)/Маттео Арнальди (Италия).

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Янник Синнер — действующий чемпион турнира.

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