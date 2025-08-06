«Как оцениваем?» Камилла Рахимова показала форму к US Open

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова показала форму, в которой выступит на Открытом чемпионате США — 2025.

Фото: Из личного архива Камиллы Рахимовой

«Кстати, это уже новая форма Lotto к US Open, как оцениваем?» — написала Рахимова в социальных сетях.

Перед US Open Камилла Рахимова сыграет на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Россиянка пробилась в финал квалификации, где сыграет с канадской теннисисткой Ребеккой Марино (123-я в рейтинге).

Ранее на хардовом «тысячнике» в Монреале (Канада) Рахимова проиграла Элине Свитолиной во втором круге со счётом 5:7, 2:6. Ни одна российская теннисистка не смогла пробиться в 1/8 финала соревнований.