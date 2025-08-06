«Она стала вдохновением для меня». Мбоко — о влиянии Бушар на канадский теннис

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась о том, какое влияние на развитие этого вида спорта в стране оказала бывшая пятая ракетка мира соотечественница Эжени Бушар.

«Не так много смотрела, как играет Эжени Бушар, но, думаю, она была одной из первых канадских теннисисток, которые добились больших успехов и задали высокую планку в нашем теннисе. Она стала вдохновением для меня и многих других молодых девушек. Но у нас довольно разные стили игры», – сказала Мбоко на пресс-конференции.

Эжени Бушар провела свой последний матч в карьере во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 4:6.