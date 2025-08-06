«Не показывайте мне их ложу!» Стаббс раскритиковала формат съёмки теннисных матчей

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс выразила недовольство съёмкой на турнирах после конфликта американца Бена Шелтона и итальянца Флавио Коболли. После неудачного розыгрыша в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто Коболли показал некий жест, который вызвал недовольство у американца. Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Шелтона.
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«Могу попросить всех теннисных директоров прекратить снимать эту чёртову толпу на каждом матч-пойнте! Например, мы пропустили небольшой розыгрыш и не увидели повтор того, что сделал Коболли, потому что у нас снова была фотография толпы! Это сводит меня с ума.
И ещё, не снимайте камеру с игроков после матча! Я хочу видеть их рукопожатие. Не показывайте мне их ложу и болельщиков! Пожалуйста, молю!» — написала Стаббс в социальных сетях.
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