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Мэдисон Киз — Клара Таусон, результат матча 6 августа 2025, счёт 0:2, четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Клара Таусон обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Монреале
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Представительница Дании Клара Таусон обыграла американку Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Монреале со счётом 6:1, 6:4.

Монреаль. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 01:10 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Таусон сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Киз пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге турнира Таусон встретится с победителем пары Элина Свитолина (Украина) – Наоми Осака (Япония)

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

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