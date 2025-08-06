Клара Таусон обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Представительница Дании Клара Таусон обыграла американку Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Монреале со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Таусон сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Киз пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге турнира Таусон встретится с победителем пары Элина Свитолина (Украина) – Наоми Осака (Япония)

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.