Андрей Рублёв — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет
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В эти минуты на стадионе «Авива Сентер» на центральном корте проходит четвертьфинальный матч турнира Masters в Торонто (Канада), где встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.
Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 4
|
|7 7
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Первый сет продолжался 32 минуты и завершился в пользу американского теннисиста со счётом 6:2. В первом отрезке Фриц сделал восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Рублёв же сделал два эйса.
Рублёв и Фриц провели между собой девять личных встреч, четыре из которых остались за российским спортсменом.
Напомним, турнир Masters в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа. Победителем прошлогоднего соревнования является австралийский теннисист Алексей Попырин.
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