Андрей Рублёв — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет

В эти минуты на стадионе «Авива Сентер» на центральном корте проходит четвертьфинальный матч турнира Masters в Торонто (Канада), где встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.

Первый сет продолжался 32 минуты и завершился в пользу американского теннисиста со счётом 6:2. В первом отрезке Фриц сделал восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Рублёв же сделал два эйса.

Рублёв и Фриц провели между собой девять личных встреч, четыре из которых остались за российским спортсменом.

Напомним, турнир Masters в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа. Победителем прошлогоднего соревнования является австралийский теннисист Алексей Попырин.