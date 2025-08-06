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Андрей Рублёв — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет

Андрей Рублёв — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет
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В эти минуты на стадионе «Авива Сентер» на центральном корте проходит четвертьфинальный матч турнира Masters в Торонто (Канада), где встречаются 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц.

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Первый сет продолжался 32 минуты и завершился в пользу американского теннисиста со счётом 6:2. В первом отрезке Фриц сделал восемь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Рублёв же сделал два эйса.

Рублёв и Фриц провели между собой девять личных встреч, четыре из которых остались за российским спортсменом.

Напомним, турнир Masters в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа. Победителем прошлогоднего соревнования является австралийский теннисист Алексей Попырин.

Календарь турнира в Торонто
Турнирная сетка Торонто
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