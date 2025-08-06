Тейлор Фриц обыграл Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Торонто, сделав 20 эйсов

Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц. Матч завершился победой американца со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Российский теннисист сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 20 эйсов, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. В полуфинале победитель встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.