Тейлор Фриц обыграл Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Торонто, сделав 20 эйсов
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Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц. Матч завершился победой американца со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Российский теннисист сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 20 эйсов, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. В полуфинале победитель встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.
Напомним, турнир категории «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.
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