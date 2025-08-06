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Андрей Рублёв — Тейлор Фриц, результат матча 6 августа 2025 года, счёт 2:0, 1/4 финала Мастерса в Торонто

Тейлор Фриц обыграл Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Торонто, сделав 20 эйсов
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Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и четвёртый номер рейтинга американский спортсмен Тейлор Фриц. Матч завершился победой американца со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Российский теннисист сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 20 эйсов, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. В полуфинале победитель встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.

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