Осака уверенно победила Свитолину в четвертьфинале турнира в Монреале

Представительница Японии Наоми Осака обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Монреале со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Осака сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Свитолиной две подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Осака встретится с датчанкой Клалой Таусон, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Киз.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.