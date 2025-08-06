Осака уверенно победила Свитолину в четвертьфинале турнира в Монреале
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Представительница Японии Наоми Осака обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Монреале со счётом 6:2, 6:2.
Монреаль. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:50 МСК
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
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Наоми Осака
Н. Осака
Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Осака сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Свитолиной две подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Осака встретится с датчанкой Клалой Таусон, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Киз.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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