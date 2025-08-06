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Фриц – о победе над Рублёвым: давление появилось из ниоткуда

Фриц – о победе над Рублёвым: давление появилось из ниоткуда
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Американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Торонто.

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Вся та игра для меня была какой-то нервной. Странно, потому что он легко держал свою подачу, я легко держал свою. Всё было спокойно и расслабленно, и вдруг, когда я подаю, чтобы выйти в полуфинал, давление появилось из ниоткуда. Никак не приукрасить — это была напряжённая игра. Мозг как будто выключился. Единственное, что можно сделать, — вернуться и выиграть сет. Я был бы гораздо более расстроен из-за того, что произошло в той игре, если бы проиграл матч. Победа делает это не таким уж плохим воспоминанием», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

В полуфинале победитель встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.

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