Рублёв объяснил поражение от Фрица в четвертьфинале турнира в Торонто

Россиянин Андрей Рублёв высказался о поражении в матче с американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Мне нечего особо сказать. Здесь игра очень простая, нужно только подавать, и выигрывает тот парень, который просто делает больше возвратов, потому что в этих условиях не так много тенниса. Тейлор невероятно подавал и хорошо принимал.

В итоге, во втором сете я сыграл один плохой гейм при счёте 4:4. И то же самое случилось с ним, он сыграл один плохой гейм. Когда я подавал, а он меня брейканул, он был супер сконцентрирован. А потом произошло то же самое. Когда я брейканул его, он играл не очень хорошо, а я был супер сконцентрирован и смог его брейкануть. Вот и всё.

Тай-брейк был неудачным. У меня было три форхенда для удара, и я их не нанёс, так что особо нечего сказать», — приводит слова Рублёва журналист Адам Ласкарис на личной странице в социальной сети X.

В полуфинале Фриц встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.