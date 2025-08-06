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Рублёв объяснил поражение от Фрица в четвертьфинале турнира в Торонто

Рублёв объяснил поражение от Фрица в четвертьфинале турнира в Торонто
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Россиянин Андрей Рублёв высказался о поражении в матче с американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале турнира в Торонто.

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:10 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Мне нечего особо сказать. Здесь игра очень простая, нужно только подавать, и выигрывает тот парень, который просто делает больше возвратов, потому что в этих условиях не так много тенниса. Тейлор невероятно подавал и хорошо принимал.

В итоге, во втором сете я сыграл один плохой гейм при счёте 4:4. И то же самое случилось с ним, он сыграл один плохой гейм. Когда я подавал, а он меня брейканул, он был супер сконцентрирован. А потом произошло то же самое. Когда я брейканул его, он играл не очень хорошо, а я был супер сконцентрирован и смог его брейкануть. Вот и всё.

Тай-брейк был неудачным. У меня было три форхенда для удара, и я их не нанёс, так что особо нечего сказать», — приводит слова Рублёва журналист Адам Ласкарис на личной странице в социальной сети X.

В полуфинале Фриц встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.

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