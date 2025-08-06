Рублёв объяснил поражение от Фрица в четвертьфинале турнира в Торонто

Россиянин Андрей Рублёв высказался о поражении в матче с американцем Тейлором Фрицем в четвертьфинале турнира в Торонто.
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
«Мне нечего особо сказать. Здесь игра очень простая, нужно только подавать, и выигрывает тот парень, который просто делает больше возвратов, потому что в этих условиях не так много тенниса. Тейлор невероятно подавал и хорошо принимал.
В итоге, во втором сете я сыграл один плохой гейм при счёте 4:4. И то же самое случилось с ним, он сыграл один плохой гейм. Когда я подавал, а он меня брейканул, он был супер сконцентрирован. А потом произошло то же самое. Когда я брейканул его, он играл не очень хорошо, а я был супер сконцентрирован и смог его брейкануть. Вот и всё.
Тай-брейк был неудачным. У меня было три форхенда для удара, и я их не нанёс, так что особо нечего сказать», — приводит слова Рублёва журналист Адам Ласкарис на личной странице в социальной сети X.
В полуфинале Фриц встретится с Алексом де Минором или с Беном Шелтоном.
- 6 августа 2025
-
04:56
-
04:16
-
03:59
-
03:33
-
02:50
-
02:43
-
02:32
-
00:54
-
00:31
-
00:19
- 5 августа 2025
-
23:51
-
23:27
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:04
-
21:28
-
21:18
-
21:13
-
20:21
-
19:25
-
19:11
-
18:46
-
18:36
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:51
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:36