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Бен Шелтон — Алекс де Минор, результат матча 6 августа 2025 года, счёт 2:0, 1/4 финала Мастерса в Торонто

Бен Шелтон обыграл Алекса де Минора в четвертьфинале турнира в Торонто
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Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и восьмой номер рейтинга австралийский спортсмен Алекс де Минор. Матч завершился победой американца со счётом 6:3, 6:4.

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 03:50 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Американский теннисист сделал девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника один эйс, два двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. В полуфинале победитель встретится с американцем Тейлором Фрицем.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.

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