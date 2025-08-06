Бен Шелтон обыграл Алекса де Минора в четвертьфинале турнира в Торонто

Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и восьмой номер рейтинга австралийский спортсмен Алекс де Минор. Матч завершился победой американца со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Американский теннисист сделал девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнт из пяти. На счету его соперника один эйс, два двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. В полуфинале победитель встретится с американцем Тейлором Фрицем.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.