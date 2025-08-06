Турнир серии «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 6 августа

В ночь на 6 августа в Торонто (Канада) завершился очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвертьфиналы (победители выделены курсивом):

Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тейлор Фриц (США, 2) — 3:6, 6:7;

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Бен Шелтон (США, 4) — 3:6, 4:6.

В ночь на 7 августа, в полуфиналах сыграют Бен Шелтон (7) и Тейлор Фриц (2), а также Александр Зверев (Германия, 3) и Карен Хачанов (Россия, 4).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.