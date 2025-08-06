Рублёв уступил Фрицу в Торонто, Черчесов близок к назначению в «Ахмат». Главное к утру

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто четвёртому номеру рейтинга американцу Тейлору Фрицу, грозненский «Ахмат» близок к назначению Станислава Черчесова на пост главного тренера, трансфер центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ», который находился на финальной стадии, вновь близок к срыву. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».