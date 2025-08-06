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6 августа главные новости спорта, футбол, теннис, бокс, хоккей, НХЛ, РПЛ, футбольные трансферы

Рублёв уступил Фрицу в Торонто, Черчесов близок к назначению в «Ахмат». Главное к утру
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто четвёртому номеру рейтинга американцу Тейлору Фрицу, грозненский «Ахмат» близок к назначению Станислава Черчесова на пост главного тренера, трансфер центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ», который находился на финальной стадии, вновь близок к срыву. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Тейлор Фриц обыграл Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Торонто, сделав 20 эйсов.
  2. «Ахмат» близок к назначению Станислава Черчесова на пост главного тренера.
  3. Переход Забарного в «ПСЖ» вновь близок к срыву. Илья в замешательстве — L'Equipe.
  4. «Ньюкасл» случайно забыл футболиста первой команды в Сеуле — источник.
  5. Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Ванкувером».
  6. Илья Ковальчук назвал трёх тренеров, способных возглавить сборную России после возвращения.
  7. Моуринью не смог сдержать слёз на пресс-конференции на вопросе о смерти Жорже Кошты.
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