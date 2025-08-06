Элина Свитолина обратилась к ставочникам, массово оскорблявшим её после поражения от Осаки

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала ряд сообщений от ставочников после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В сообщениях спортсменку оскорбляют с использованием нецензурной лексики, а также высказывают ужасные пожелания.

«Обращаюсь ко всем ставочникам, в первую очередь я мать, а не спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, с матерями, ПОЗОРНО. Если бы ваши матери видели ваши сообщения, им было бы противно...» — написала Свитолина на личной странице в социальных сетях.

В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Свитолина потерпела поражение от японки Наоми Осаки (2:6, 2:6).