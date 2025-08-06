Определилась сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где сыграют девять россиянок

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), на котором примет участие ряд российских теннисисток. В основную сетку попали Екатерина Александрова (12-я сеяная), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Анна Калинская (28), Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова.
Фото: Сетка турнира в Цинциннати
Фото: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Матчи первого круга с участием россиянок:
- Анастасия Потапова — победительница квалификации.
- Полина Кудерметова — победительница квалификации.
- Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Вероника Кудерметова.
- Анна Блинкова — Кимберли Биррелл (Австралия).
Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.