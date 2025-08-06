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Определилась сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где сыграют девять россиянок

Определилась сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где сыграют девять россиянок
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Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), на котором примет участие ряд российских теннисисток. В основную сетку попали Екатерина Александрова (12-я сеяная), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Анна Калинская (28), Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова.

Фото: Сетка турнира в Цинциннати

Фото: Сетка турнира в Цинциннати

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Анастасия Потапова — победительница квалификации.
  • Полина Кудерметова — победительница квалификации.
  • Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Вероника Кудерметова.
  • Анна Блинкова — Кимберли Биррелл (Австралия).

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

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