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Определилась сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати, где сыграют девять россиянок

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), на котором примет участие ряд российских теннисисток. В основную сетку попали Екатерина Александрова (12-я сеяная), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Анна Калинская (28), Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова.

Фото: Сетка турнира в Цинциннати

Фото: Сетка турнира в Цинциннати

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Матчи первого круга с участием россиянок:

Анастасия Потапова — победительница квалификации.

Полина Кудерметова — победительница квалификации.

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Вероника Кудерметова.

Анна Блинкова — Кимберли Биррелл (Австралия).

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.