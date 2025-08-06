Мирра Андреева снялась с «тысячника» в Цинциннати

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сыграет на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за травмы.

Напомним, Андреева проиграла в третьем круге «тысячника» в канадском Монреале американке Маккартни Кесслер (6:7 (5:7), 4:6). Во втором сете россиянка подвернула ногу и упала на корт, её беспокоила лодыжка.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу. В 2024 году Мирра Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила польке Иге Швёнтек.