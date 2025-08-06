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Бен Шелтон: многие видят во мне только подающего, а не игрока задней линии

Бен Шелтон: многие видят во мне только подающего, а не игрока задней линии
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Я очень рад победе, она показала огромную психологическую устойчивость. Он миллион раз выигрывал геймы на моей подаче на тренировках, действительно сильный соперник. Я уверенно подавал на сеты, и очень рад выйти в полуфинал.

Многие видят во мне только подающего, а не игрока задней линии. Способность выигрывать длинные розыгрыши, ощущать себя комфортно и не чувствовать себя так, будто я тороплюсь что-то сделать, — это важный этап моего развития», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

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