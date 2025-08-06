Наоми Осака — об успехах в Монреале: после Уимблдона отпустила ожидания, и вот мы здесь

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём настроении на турнире в Монреале (Канада), где уже вышла в полуфинал.

«Я очень счастлива и в то же время очень взволнована. Даже не знаю. Я уже говорила об этом, но, конечно же, после Уимблдона я была очень разочарована. Потом я просто отпустила свои ожидания, и вот сейчас мы здесь. Считаю это немного ироничным, но очень рада. Я чувствую себя намного спокойнее с самой собой и понимаю, чего хочу добиться в этой части сезона», — приводит слова Осаки Tennis World USA.

За выход в финал «тысячника» в Канаде Наоми Осака поспорит с датчанкой Кларой Таусон.