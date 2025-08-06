Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака — об успехах в Монреале: после Уимблдона отпустила ожидания, и вот мы здесь

Наоми Осака — об успехах в Монреале: после Уимблдона отпустила ожидания, и вот мы здесь
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём настроении на турнире в Монреале (Канада), где уже вышла в полуфинал.

«Я очень счастлива и в то же время очень взволнована. Даже не знаю. Я уже говорила об этом, но, конечно же, после Уимблдона я была очень разочарована. Потом я просто отпустила свои ожидания, и вот сейчас мы здесь. Считаю это немного ироничным, но очень рада. Я чувствую себя намного спокойнее с самой собой и понимаю, чего хочу добиться в этой части сезона», — приводит слова Осаки Tennis World USA.

За выход в финал «тысячника» в Канаде Наоми Осака поспорит с датчанкой Кларой Таусон.

Материалы по теме
Осака уверенно победила Свитолину в четвертьфинале турнира в Монреале
Элина Свитолина обратилась к ставочникам, массово оскорблявшим её после поражения от Осаки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android