«Наверное, просто притворяются». Винус Уильямс — о взаимоотношениях с Сереной

Бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о взаимоотношениях со своей младшей сестрой, 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс.

«Между мной и Сереной всегда была какая-то загадка, верно? Мы столько раз играли друг против друга, что люди постоянно спрашивали: «Как они вообще ладят? Они правда друг другу нравятся? Наверное, просто притворяются». Поэтому мы очень рады наконец показать наши настоящие отношения. Думаю, большинство людей на самом деле мало что знает о нас, особенно о нашей динамике вместе», — приводит слова Уильямс Marie Claire.