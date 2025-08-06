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Арина Соболенко тренируется под руководством Максима Мирного перед стартом Цинциннати

Арина Соболенко тренируется под руководством Максима Мирного перед стартом Цинциннати
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко работает с соотечественником Максимом Мирным перед началом турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Видео с совместной тренировки белорусов опубликовал телеграм-канал BB Tennis.

Максим Мирный — олимпийский чемпион 2012 года в миксте, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартовал на прошлой неделе. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

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