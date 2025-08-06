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Фриц — об условиях в Торонто: на таком быстром корте играть очень сложно

Фриц — об условиях в Торонто: на таком быстром корте играть очень сложно
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался об игровых условиях на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Ранее условия подверг критике россиянин Андрей Рублёв.

«Это сочетание корта и мячей. Думаю, если бы мы играли с Dunlop, было бы лучше, потому что когда мяч вылетает медленнее, у нас больше контроля. Такое сочетание условий довольно неприятно, потому что иногда совершаешь нелогичные ошибки, и это потому, что сложно попасть по мячу.

На этой неделе у меня были матчи, где некоторые мячи улетали на несколько метров в аут. Мячи неплохие, но на таком быстром корте играть становится очень сложно», — приводит слова Фрица Punto de Break.

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