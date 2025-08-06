Клара Таусон рассказала о своём дедушке, который умер во время турнира в Монреале

19-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон поделилась воспоминаниями о своём дедушке, который ушёл из жизни два дня назад, по ходу турнира в Монреале (Канада), где спортсменка уже дошла до полуфинала.

«Он всегда горячо поддерживал меня в моих занятиях теннисом. Помню, как он много тренировал меня и водил почти на все тренировки в юности. Для меня это была очень тяжёлая новость, но, думаю, всё к лучшему. Он уже какое-то время плохо себя чувствовал.

Я старалась не думать об этом до окончания матча (со Швёнтек в четвёртом круге. — Прим. «Чемпионата»), а потом дала себе немного времени, чтобы выплеснуть эмоции. Потребовалось 48 часов, чтобы сосредоточиться на новом матче, но теперь у меня за плечами победа, так что буду продолжать в том же духе», — приводит слова Таусон Punto de Break.