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Бертолуччи: Синнеру придётся остерегаться Алькараса, который теперь единственный соперник

Бертолуччи: Синнеру придётся остерегаться Алькараса, который теперь единственный соперник
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Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи считает, что лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру придётся с первых матчей на «Мастерсе» в Цинциннати (США) демонстрировать высокий уровень тенниса.

«Теперь в Цинциннати Яннику необходимо будет сразу же показать высокий уровень игры, чтобы защитить набранные очки. Ему придётся остерегаться испанца [Карлоса Алькараса], который теперь является его единственным реальным соперником в борьбе за первое место в мировом рейтинге.

Испанец пошёл по тому же пути, что и Синнер, и тоже возобновит выступления на американском харде Цинциннати, но, в отличие от итальянца, несмотря на отставание в рейтинге, ему придётся защищать совсем немного очков на этом последнем отрезке сезона», — приводит слова Бертолуччи TennisUpToDate.

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