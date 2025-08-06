Бертолуччи: Синнеру придётся остерегаться Алькараса, который теперь единственный соперник

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи считает, что лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру придётся с первых матчей на «Мастерсе» в Цинциннати (США) демонстрировать высокий уровень тенниса.

«Теперь в Цинциннати Яннику необходимо будет сразу же показать высокий уровень игры, чтобы защитить набранные очки. Ему придётся остерегаться испанца [Карлоса Алькараса], который теперь является его единственным реальным соперником в борьбе за первое место в мировом рейтинге.

Испанец пошёл по тому же пути, что и Синнер, и тоже возобновит выступления на американском харде Цинциннати, но, в отличие от итальянца, несмотря на отставание в рейтинге, ему придётся защищать совсем немного очков на этом последнем отрезке сезона», — приводит слова Бертолуччи TennisUpToDate.