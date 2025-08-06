«Чтобы знали нашу историю». Винус Уильямс ответила, как бы воспитывала своих детей

Бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, что воспитывала бы своих детей так же, как воспитывали её и 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Серену Уильямс родители.

«Я думала об этом. Боже мой, если у меня будут дети, мне действительно нужно будет воспитывать их так же, как мои родители воспитывали нас – чтобы они гордились сами собой, чтобы они знали нашу историю как афроамериканцев. Так что моё присутствие там не было чем-то особенным. Это было скорее: «Я — это я». Оглядываясь назад, я рада, что тогда была настолько беспечна», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.