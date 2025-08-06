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«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 августа

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 августа
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В ночь с 6 на 7 августа в канадском Торонто пройдёт очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня, в рамках которого состоятся полуфиналы.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). 1/2 финала. Расписание 6-7 августа (время московское):

  • 2:00. Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия).
  • 3:30. Бен Шелтон (США) — Тейлор Фриц (США). 

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва. На стадии четвертьфинала Попырин проиграл представителю Германии Александру Звереву (7:6 (10:8), 4:6, 3:6).

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