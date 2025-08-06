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Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 августа

Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 августа
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В ночь с 6 на 7 августа августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии полуфинала.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/2 финала. Расписание 6-7 августа (время московское):

  • 1:00. Виктория Мбоко (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан)
  • 2:30. Наоми Осака (Япония) — Клара Таусон (Дания)

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая Аманду Анисимову. Отметим, что в прошлом году женский турнир проходил в Торонто.

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