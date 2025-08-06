Экс-тренер Уильямс: Осака бьёт с форхенда так же, как Федерер. Она уверенно идёт к топ-10

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высказался о прогрессе четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» японки Наоми Осаки на «тысячнике» в Монреале (Канада).

«Осака играет лучше и бьёт так же мощно с форхенда, как Федерер. У неё больше веры в себя, и это вызывает огромное облегчение. Благодаря давно назревшей смене тренера она нашла тот самый взрывной диапазон Наоми. Она борется до конца и уверенно идёт к десятке лучших в рейтинге», — написал Маччи на личной странице в социальных сетях.

В полуфинале турнира в Монреале Наоми Осака встретится с датчанкой Кларой Таусон.