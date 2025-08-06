Харри — о своей дисквалификации за допинг: хотел бы, чтобы ко мне отнеслись, как к Синнеру

100-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри сравнил отношение общественности к себе и к лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру во время разбирательств за нарушения антидопинговых правил.

«Я всегда это говорил. В конце концов, я бы хотел, чтобы ко мне отнеслись так же, потому что ситуация Янника была очень похожа, а результаты были совершенно иными. Время и скорость принятия решений, а также поддержка со стороны ATP и других СМИ отличались от того, что было у меня», — приводит слова Харри TennisUpToDate.

В 2019 году у Харри обнаружили метаболиты стероидов лигандрола и станозолола. Вину чилийца посчитали незначительной. Он отбыл 11 месяцев отстранения.

Синнер дважды сдал положительный тест на клостебол в марте 2024 года. В 2025-м он отбыл трёхмесячную дисквалификацию.