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100-я ракетка мира Николас Харри признался, что столкнулся с депрессией в прошлом году

100-я ракетка мира Николас Харри признался, что столкнулся с депрессией в прошлом году
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100-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри раскрыл, что во второй половине 2024 года впал в депрессию после диагностирования вестибулярного нейронита.

«Когда я вернулся в Чили, у меня началась депрессия. Мне не хотелось вставать с постели, и пришлось поговорить со своим психиатром, чтобы он начал советовать что-то, что мне поможет.

Врач очень хорошо понимал проблему и был одним из немногих, кто с самого начала говорил мне, что нужно потерпеть, что это может затянуться, и так оно и оказалось. С этого момента я начал относиться к последнему кварталу года по-другому, старался хорошо провести время, несмотря на то что знал, что могу за это время не выиграть ни одного матча. Я научился получать больше удовольствия от тенниса. Это был урок, который я очень ценю и который помню до сих пор», — приводит слова Харри TennisUpToDate.

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