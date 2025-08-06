Хачанов — Зверев: онлайн-трансляция 1/2 финала в Торонто начнётся не ранее 2:00 мск

В ночь с 6 на 7 августа в канадском Торонто пройдёт очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс», где 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Александр Зверев.

Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Зверева (4-2 на харде). Карен побеждал его на «Мастерсах» в Париже-2018 (где стал чемпионом) и в Монреале-2019. Александр был сильнее в Санкт-Петербурге в 2016 году, на «Ролан Гаррос» — 2018, а также в финале Олимпиады в Токио в 2021 году. Немец дважды выиграл у Хачанова в прошлом сезоне — на «Мастерсах» в Майами и в Цинциннати. Отметим, что кроме пятисетового поединка на «Ролан Гаррос» все их матчи завершились в двух партиях.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем турнира является австралийский теннисист Александр Попырин.