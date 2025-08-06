Тейлор Фриц стал шестым игроком, вышедшим в 20 и более полуфиналов начиная с 2023 года

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц стал шестым игроком, вышедшим в 20 и более полуфиналов турниров категории ATP, начиная с 2023 года.

Ранее подобного достижения добились Карлос Алькарас (27), Янник Синнер (26), Александр Зверев (23), Даниил Медведев (21), Новак Джокович (20).

Сегодня, 6 августа, Фриц в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) обыграл 11-ю ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва. Встреча завершилась победой американца со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.