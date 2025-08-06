Американские теннисисты сыграют друг с другом в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2010 года
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Американские теннисисты сыграют друг с другом в полуфинале турнира категории «Мастерс» впервые с 2010 года. В матче за выход в финал «тысячника» в Торонто (Канада) сыграют Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Ранее в 2010 году в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати встречались Энди Роддик и Мэрди Фиш.
Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
Во втором полуфинале «Мастерса» в Торонто сыграют Александр Зверев (Германия) и Карен Хачанов (Россия). Финальный матч состоится в четверг, 7 августа.
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва. На стадии четвертьфинала Попырин уступил представителю Германии Александру Звереву (7:6 (10:8), 4:6, 3:6).
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