Американские теннисисты сыграют друг с другом в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2010 года

Американские теннисисты сыграют друг с другом в полуфинале турнира категории «Мастерс» впервые с 2010 года. В матче за выход в финал «тысячника» в Торонто (Канада) сыграют Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Ранее в 2010 году в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати встречались Энди Роддик и Мэрди Фиш.

Во втором полуфинале «Мастерса» в Торонто сыграют Александр Зверев (Германия) и Карен Хачанов (Россия). Финальный матч состоится в четверг, 7 августа.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва. На стадии четвертьфинала Попырин уступил представителю Германии Александру Звереву (7:6 (10:8), 4:6, 3:6).