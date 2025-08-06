Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американские теннисисты сыграют друг с другом в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2010 года

Американские теннисисты сыграют друг с другом в 1/2 финала «Мастерса» впервые с 2010 года
Комментарии

Американские теннисисты сыграют друг с другом в полуфинале турнира категории «Мастерс» впервые с 2010 года. В матче за выход в финал «тысячника» в Торонто (Канада) сыграют Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Ранее в 2010 году в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати встречались Энди Роддик и Мэрди Фиш.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Во втором полуфинале «Мастерса» в Торонто сыграют Александр Зверев (Германия) и Карен Хачанов (Россия). Финальный матч состоится в четверг, 7 августа.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва. На стадии четвертьфинала Попырин уступил представителю Германии Александру Звереву (7:6 (10:8), 4:6, 3:6).

Материалы по теме
Рублёв не защитил очки за прошлогодний финал Канады. Андрей уступил американцу
Рублёв не защитил очки за прошлогодний финал Канады. Андрей уступил американцу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android