Муратоглу — о работе с Наоми Осакой: жаль, что у нас не было больше времени

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о работе с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой, отметив, что теннисистка была давно готова к тому, чтобы вновь показывать хорошие результаты.

«Я считаю, что она — прирождённая соперница, но в тот момент она не проявляла себя так, как могла бы и как делала это в прошлом. И вот это мы так и не смогли исправить. Жаль, что у нас не было больше времени, чтобы это решить. Но не получилось, такова жизнь. И я об этом не жалею, потому что таковы правила игры на высшем уровне. Время важно, и ты должен быстро находить решения. Я думаю, именно этого и не хватило.

Когда мы завершили работу, я сказал ей: «На мой взгляд, ты готова. Если найдёшь человека, который поможет тебе вернуть ту эффективность в матчах, которую ты демонстрировала раньше, ты уже сейчас способна добиваться отличных результатов. И я надеюсь, что это случится очень скоро», — приводит слова Муратоглу CNN Sports.