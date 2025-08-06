Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Мастерса» в Торонто с Шелтоном

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от полуфинального матча «Мастерса» в Торонто, где ему предстоит сыграть с соотечественником Беном Шелтоном.
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«Когда мы играли в первый раз, у него уже была мощнейшая подача — возможно, теперь он ещё лучше выбирает направления, но подача у него и тогда была очень хорошей. Это было… Не знаю, два-три года назад, точно не помню.
Забавно, но, кажется, мы уже несколько раз оказывались в одной части сетки, и каждый раз кто-то из нас вылетал до того, как мы должны были встретиться», – сказала Тейлор Фриц на пресс-конференции турнира в Торонто.
Единственная очная встреча Фрица и Шелтона состоялась на «Мастерсе» в Индиан-Уэлсе (США) в 2023 году. Победу в том матче одержал Фриц (4:6, 6:4, 6:3).
- 6 августа 2025
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