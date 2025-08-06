Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Мастерса» в Торонто с Шелтоном

Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Мастерса» в Торонто с Шелтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от полуфинального матча «Мастерса» в Торонто, где ему предстоит сыграть с соотечественником Беном Шелтоном.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Когда мы играли в первый раз, у него уже была мощнейшая подача — возможно, теперь он ещё лучше выбирает направления, но подача у него и тогда была очень хорошей. Это было… Не знаю, два-три года назад, точно не помню.

Забавно, но, кажется, мы уже несколько раз оказывались в одной части сетки, и каждый раз кто-то из нас вылетал до того, как мы должны были встретиться», – сказала Тейлор Фриц на пресс-конференции турнира в Торонто.

Единственная очная встреча Фрица и Шелтона состоялась на «Мастерсе» в Индиан-Уэлсе (США) в 2023 году. Победу в том матче одержал Фриц (4:6, 6:4, 6:3).

Материалы по теме
Медведев идёт на Шелтона и Зверева, а Мирра снялась из-за травмы. Обзор сеток Цинциннати
Медведев идёт на Шелтона и Зверева, а Мирра снялась из-за травмы. Обзор сеток Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android