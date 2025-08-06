Стефанос Циципас обратился к подписчикам с необычной просьбой

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к подписчикам с просьбой придумать необычный вкус мороженного.

«Придумайте настолько своеобразный вкус мороженого, чтобы он стал популярным. Что в него входит? Как оно называется?» — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатам грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос». На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне Стефанос потерпел поражение в первом круге.