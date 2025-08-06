Тейлор Фриц – о результатах Виктории Мбоко: она точно движется в правильном направлении

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о своём отношении к успехам 18-летней канадки Виктории Мбоко, которая вышла в полуфинал «тысячника» в Монреале.

«Я видел, что она обыграла Коко, но, если честно, особо не следил. Я сам играю до двух ночи, а потом просыпаюсь где-то в два дня (смеётся). Она, безусловно, очень сильная. Ей ведь всего 18? Ну, да, она явно очень талантливая.

Я пока не имел возможности как следует посмотреть её игру, так что не могу подробно разобрать её для тебя, но уже сам факт таких результатов в таком возрасте, особенно дома — это потрясающе. Думаю, она точно движется в правильном направлении и может стать топ-игроком», – сказал Фриц на пресс-конференции турнира в Торонто.

В полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале Виктория Мбоко сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.