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Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления в сторону Элины Свитолиной

Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления в сторону Элины Свитолиной
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления 13-й ракетки мира украинской теннисистки Элины Свитолиной после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В сообщениях спортсменку оскорбляли с использованием нецензурной лексики, а также высказывали ужасные пожелания.

«Отвратительно», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Свитолина потерпела поражение от японки Наоми Осаки (2:6, 2:6). Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.

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