Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления в сторону Элины Свитолиной

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления 13-й ракетки мира украинской теннисистки Элины Свитолиной после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В сообщениях спортсменку оскорбляли с использованием нецензурной лексики, а также высказывали ужасные пожелания.

«Отвратительно», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Свитолина потерпела поражение от японки Наоми Осаки (2:6, 2:6). Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.