На US Open — 2025 будет разыгран самый крупный призовой фонд в истории тенниса

Стали известны призовые Открытого чемпионата США — 2025. Общая сумма составит $ 90 млн, что на 20% больше, чем в 2024 году.

Победитель US Open — 2025 в одиночном разряде получит $ 5 млн. Это самые высокие призовые из четырёх турниров категории «Большого шлема». Победитель Открытого чемпионата Австралии выигрывает $ 2,15 млн, «Ролан Гаррос» – $ 2,9 млн, а Уимблдона – $ 4,11 млн.

Призовые US Open — 2025, одиночный разряд:

Титул – $ 5 000 000;

Финал – $ 2 500 000;

Полуфинал – $ 1 260 000;

Четвертьфинал – $ 660 000;

1/8 финала – $ 400 000;

Третий раунд – $ 237 000;

Второй раунд – $ 154 000;

Первый раунд – $ 110 000.