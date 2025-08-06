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Янчук: Хачанов по уровню приблизился к лидерам мирового тенниса

Янчук: Хачанов по уровню приблизился к лидерам мирового тенниса
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

«Результаты Хачанова и его игра в последнее время очень радуют. Он заметно прибавил и приблизился по своему уровню к лидерам мирового тенниса. Никому с ним просто не бывает. То, что он опередит Даниила Медведева в рейтинге, — на сегодня это абсолютно закономерно», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

В четвертьфинале турнира в Торонто Хачанов обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3). За выход в финал соревнований россиянин поспорит с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

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