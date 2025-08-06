Наоми Осака рассказала, за счёт чего ей удалось обыграть Свитолину на турнире в Монреале

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что помогло ей обыграть украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в канадском Монреале (6:2, 6:2).
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«Думаю, моя физическая форма сильно помогла мне в матче с Элиной, ведь я знаю, что она одна из лучших в плане движения по корту и возвращает очень много мячей. Мне казалось, что если она хочет выиграть, ей придётся буквально вытеснить меня с корта. И да, мне кажется, всё прошло довольно хорошо.
Наверное, это немного грустно, что я становлюсь счастливее, когда побеждаю, но такова реальность спортсмена. Хотя я также задаюсь вопросом: побеждаю ли я потому, что становлюсь счастливее? Не знаю. Об этом сложно думать, но сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее и лучше понимаю, чего хочу добиться в этой части сезона», — приводит слова Осаки The Tennis Gazette.
В полуфинале «тысячника» в Монреале Осака сыграет с датчанкой Кларой Таусон.
- 6 августа 2025
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