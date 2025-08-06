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Давыденко назвал элемент, благодаря которому Хачанов улучшил свои результаты

Давыденко назвал элемент, благодаря которому Хачанов улучшил свои результаты
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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался о прогрессе в игре соотечественника Карена Хачанова. 16-й номер рейтинга ранее вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Сейчас Карен готов психологически побеждать в концовках розыгрышей и матчей. Иногда я вижу, вот он классно играет, сносит соперника, и в какой-то момент начинает что-то сомневаться в себе, дёргаться. Не верит, что может выиграть матч. Как так? Играет на голову выше и начинает сдавать. Невынужденная ошибка и он начинает уходить… Раньше очень много такого было, сейчас этот момент начинает улучшаться», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

В четвертьфинале турнира в Торонто Хачанов обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3). За выход в финал соревнований россиянин поспорит с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

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