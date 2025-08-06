Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в финале квалификации канадку Ребекку Марино (123-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

Матч продлился 2 часа 22 минуты. За время игры Рахимова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Марино сделала 26 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

«Тысячник» в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.