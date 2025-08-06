Таусон — о победе над Киз: такие матчи придают уверенности
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Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:1, 6:4.
Монреаль. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 01:10 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
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19
Клара Таусон
К. Таусон
«Конечно, такие матчи придают уверенности, но для меня главное — стабильность. Я, как и все, стараюсь выигрывать матчи, поэтому когда это получается — всё отлично. Даже если не выигрываю, знаю, что получу ценный опыт», — сказала Таусон на пресс-конференции.
В следующем круге турнира Таусон встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой. Соревнования в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,1 млн.
Комментарии
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