Таусон — о победе над Киз: такие матчи придают уверенности

Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала он обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:1, 6:4.

«Конечно, такие матчи придают уверенности, но для меня главное — стабильность. Я, как и все, стараюсь выигрывать матчи, поэтому когда это получается — всё отлично. Даже если не выигрываю, знаю, что получу ценный опыт», — сказала Таусон на пресс-конференции.

В следующем круге турнира Таусон встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой. Соревнования в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,1 млн.