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Тренер Виктории Мбоко: ей нравится учиться, она хочет становиться лучше

Тренер Виктории Мбоко: ей нравится учиться, она хочет становиться лучше
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Натали Тозья, тренер канадской теннисистки Виктории Мбоко, рассказала за счёт чего её подопечная показывает хорошую игру на турнире в WTA-1000 в канадском Монреале. Мбоко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 01:00 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«С начала года она выигрывает очень много, играет огромное количество матчей и теперь умеет справляться с волнением. Я думаю, она верит в себя, у неё стало больше уверенности, больше силы. У неё отличная подача — не у многих есть такая. Ей нравится учиться, она хочет становиться лучше. Это очень важно.

Я не знаю точно, какова её цель в карьере, но пока что каждый раз, выходя на корт, она играет на победу, а это главное», – приводит слова Тозья Tennis 365.

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