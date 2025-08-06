Тренер Виктории Мбоко: ей нравится учиться, она хочет становиться лучше

Натали Тозья, тренер канадской теннисистки Виктории Мбоко, рассказала за счёт чего её подопечная показывает хорошую игру на турнире в WTA-1000 в канадском Монреале. Мбоко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«С начала года она выигрывает очень много, играет огромное количество матчей и теперь умеет справляться с волнением. Я думаю, она верит в себя, у неё стало больше уверенности, больше силы. У неё отличная подача — не у многих есть такая. Ей нравится учиться, она хочет становиться лучше. Это очень важно.

Я не знаю точно, какова её цель в карьере, но пока что каждый раз, выходя на корт, она играет на победу, а это главное», – приводит слова Тозья Tennis 365.