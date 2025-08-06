Камилла Рахимова прокомментировала выход в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова кратко прокомментировала выход в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале квалификации она обыграла канадку Ребекку Марино (123-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

«Шоу продолжается», — написала Рахимова на своей странице в социальных сетях.

«Тысячник» в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ранее на хардовом «тысячнике» в Монреале (Канада) Рахимова проиграла Элине Свитолиной во втором круге со счётом 5:7, 2:6. Ни одна российская теннисистка не смогла пробиться в 1/8 финала соревнований.