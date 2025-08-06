Клара Таусон высказалась о предстоящем матче с Осакой на турнире WTA-1000 в Монреале
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Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон высказалась о предстоящем матче с японкой Наоми Осакой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:30 МСК
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Наоми Осака
Н. Осака
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Клара Таусон
К. Таусон
«Думаю, в двух последних матчах я не показала свой максимум, но играла стабильнее, хорошо подавала. Если сыграю лучше, соперницам будет ещё сложнее, но в теннисе важно жить сегодняшним днём, стабильность — это ключевое», — сказала Таусон на пресс-конференции.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая Аманду Анисимову. Отметим, что в прошлом году женский турнир проходил в Торонто.
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