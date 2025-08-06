«Не думаю, что меня стоит списывать со счетов». Винус Уильямс — о продолжении карьеры

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс ушла от ответа на вопрос о том, планирует ли она завершать карьеру после US Open — 2025.

«Сейчас я полностью нахожусь в моменте. Не думаю, что меня когда-либо стоит списывать со счетов. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Винус Уильямс ESPN.

Винус Уильямс примет участие в розыгрыше «тысячника» в Цинциннати (США). В первом круге турнира она сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Турнир WTA-1000 в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.