Любичич: когда Джокович завершит карьеру, мы вернёмся к нормальному положению вещей

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич высказался о том, что серб Новак Джокович превосходит по возрасту каждого игрока из топ-20 мирового рейтинга как минимум на девять лет.

«Когда он завершит карьеру, мы вернёмся к нормальному положению вещей, когда люди после определённого возраста уже не могут соревноваться на самом высоком уровне», — написал Любичич в социальной сети Х.

Напомним, в сезоне-2025 Новак Джокович трижды доходил до полуфиналов на турнирах серии «Большого шлема», проиграв на этой стадии «Ролан Гаррос» и Уимблдона первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а на Australian Open уступив Александру Звереву.