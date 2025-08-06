Винус Уильямс рассказала, какой турнир считает для себя особенным

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, какой турнир она считает самым особенным в своей теннисной карьере.

«Уимблдон — это особенный турнир для меня. Папа как-то сказал: «Выбери турнир, который хочешь выиграть раньше любого другого». Уимблдон — вершина тенниса, один из самых трудных турниров в мире спорта. Так что я выбрала именно его.

И к тому моменту, когда я туда попала, у нас с папой уже было что-то вроде негласного соглашения: вот турнир, который ты обязательно выиграешь», — приводит слова Винус Уильямс Marie Clare.

Винус Уильям является пятикратной чемпионкой Уимблдона. Она побеждала на турнире в 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 году.