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«Я очень взволнован». Шелтон — о матче с Фрицем в Торонто

«Я очень взволнован». Шелтон — о матче с Фрицем в Торонто
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о предстоящем матче с соотечественником Тейлором Фрицем в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

«Я очень взволнован. Я играл с ним в начале своей карьеры на туре. У нас была серьёзная битва в Индиан-Уэллсе, но мы никогда не встречались на поздних стадиях.

Я действительно в предвкушении, он — игрок для важных матчей. В последнее время именно он представлял США на крупных турнирах. Он дисциплинирован в ключевые моменты и отлично подаёт. Мы хорошие друзья. Это матч, который я с нетерпением жду», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

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